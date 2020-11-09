Может ли человек заразиться гепатитом, когда делает тату, рассказал эксперт

Рассказываем про тату и хронический гепатит Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие люди набивают на своем теле различные татуировки и даже не подозревают об опасности этой процедуры, ведь раньше было не редкостью, когда человек мог заразиться после процедуры чем-нибудь нехорошим. Директор сети специализированных клиник «Гастроэнтерологический центр», доктор медицинских наук Владимир Алянгин рассказал kp.ru о рисках заражения гепатитом, когда делает "татуху".

Эксперт отметил, что несколько десятков лет назад условия, в которых людям набивали на рисунки, вводя краску под кожу, заметно изменились и усовершенствовались.

- Лет 20-30 назад такое было сплошь и всюду. Татуировки набивали в условиях антисанитарии при помощи подручных средств, зачастую использовали одну иглу для нескольких человек, - говорит Владимир Алянгин. - Сейчас такое практически исключено.

По мнению врача, теперь отношение к тату склоняется в сторону нового вида искусства - на это тратится много денег, используются качественные инструменты и одноразовые расходные материалы

- Сейчас доктора со случаями заражения гепатитом в тату-салонах практически не сталкиваются, - пояснил Алянгин.

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