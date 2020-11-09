Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси

Оппозиция отказывается прерывать акцию протеста у здания ЦИК в Тбилиси Фото: REUTERS

Поздним вечером в воскресенье, 8 октября, полиция Грузии попыталась разогнать собравшихся у стен здания Центризбиркома в Тбилиси протестующих водометами.

Однако люди расходиться не собираются. Демонстранты намерены провести всю ночь в палатках, которые хотят установить тут же, в центре столицы возле ЦИК.

«Мы продолжим тут стоять. Мы ничего незаконного не делаем. Почему нас должны разогнать? Мы протестуем в рамках закона. Это свобода выражения», - заявил журналистам лидер блока «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Водометы пошли в ход после того, как сторонники грузинской оппозиции попытались прорваться к зданию ЦИК через ограждения. Местные СМИ сообщали также, что силовики применили слезоточивый газ, но эту информацию опроверг замглавы МВД Кахабер Сабанадзе, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько тысяч человек вышли на улицы Тбилиси в знак протеста против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, они требуют провести новое голосование. По предварительным данным, большинство мест в парламенте с учетом мажоритарных мандатов получает «Грузинская мечта».