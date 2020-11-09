Эксперт назвала срок, за который человек может избавиться от перхоти Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблема перхоти на голове знакома многим людям по всему миру. Небольшие чешуйки, похожие на хлопья, могут испортить впечатление о человеке или заставить его чувствовать неудобно. О том, за какой срок можно избавиться от этой проблемы с кожей головы kp.ru рассказала бьюти-блогер и автор рецептов «Формула Мыла» Наталья Агафонова.

Лучше всего для такой проблемной кожи головы, по словам эксперта, подходит дегтярный шампунь. Он будет намного эффективнее других средств по уходу.

- Если говорить именно о дегтярном шампуне, его можно использовать на постоянной основе при желании. Основная проблема - это довольно резкий запах, не все привыкают к нему. В этом случае возможен курс только на время лечения, который занимает обычно около 1-2 месяцев, - рассказала Агафонова.

Бьюти-блогер также объяснила свойства и аромат таких шампуней их натуральным составом.

- Прежде всего, это абсолютно натуральное и очень доступное средство. При этом эффективность в борьбе с перхотью довольно высока и проверена большим количеством людей на протяжении многих лет, - сказала специалист.

Ко всему этому, дегтярный шампунь при перхоты помогает регулировать работу сальных желез, снимает воспаление и зуд. Помимо этих свойств, деготь хорошо укрепляет волосы, уменьшает их выпадение, тем самым улучшая внешний вид волос.

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