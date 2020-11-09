Россиян предупредили об уходящем тепле осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в России с наступлением ноября температура воздуха все больше приближается к отметке минус. О том, какая будет погода на этой неделе в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, россиянам не стоит надеяться на теплые деньки, осеннее тепло понемногу уходит.

- Осеннее тепло покидает столичный регион и, если первая неделя ноября в центре европейской России оказалась примерно на 5-6 градусов теплее нормы, то температурный фон наступающей недели будет очень близок к своим климатическим характеристикам, - рассказал синоптик.

Также в первый день новой недели, 9 ноября, на погоду столичного региона окажет влияние гребень антициклона с запада. Из-за этого прекратятся дожди прекратятся, но похолодает при облачной с прояснениями погоде. Ближайшей ночью в Москве будет около нуля, днем всего лишь плюс 1-3 градуса.

Во вторник, 10 ноября, вдоль восточных границ Подмосковья пройдет очередной циклон, который заденет регион своим краем.

- Погода будет преимущественно облачная, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные часы в Москве ноль плюс два, днем плюс два, плюс четыре градуса, будет ветрено, - пояснил Михаил Леус.

На следующий день россиянам вновь стоит ждать похолодания. В ночные часы в Москве от 0 до минус 2 градусов, днем чуть выше нуля.

Только с четверга и до конца предстоящей недели характер погоды будет определяться антициклоном.

- Погода облачная, с прояснениями, вероятность осадков будет небольшой, по ночам прогнозируются небольшие заморозки до 0-минус 4 градусов, днем же температурный фон будет колебаться в пределах до плюс 1-3 градусов, - объяснил синоптик, добавив, что в в целом погода в ноябре примерно соответствует климатической норме.