Газопровод «Балканский поток» достроен

«Балканский поток» фактически является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии Фото: REUTERS

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, что строительство газопровода «Балканский поток» – второй ветки «Турецкого потока» через территорию Болгарии – завершено. Однако торжественные мероприятия по поводу окончания строительства и запуска этого участка трубопровода решили пока не проводить из-за коронавируса.

«Балканский поток» завершен, он соединен с газопроводом в Сербии», - сообщил ТАСС осведомленный источник.

Собеседник агентства добавил, что «официальных мероприятий в связи с завершением строительства газопровода не проводится в связи с пандемией», и предположил, что церемония открытия новой газовой магистрали, возможно, состоится позднее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, трубопровод «Балканский поток» протяженностью 474 километра планировали достроить до конца 2020 года.

Ранее в октябре болгарский премьер Бойко Борисов говорил, что реализация этого проекта превратит Болгарию в «региональный стратегический газораспределительный центр».