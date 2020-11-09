Астролог сказал, что будет с миром после выборов президента США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2020 год кажется сложным и "щедрым" на события, в том числе негативные. Это можно проследить и по недавним событиям во Франции, землетрясении с жертвами в Турции и другим процессам, и по неоднозначным выборами в США. О том, что ждет мир в 2021 году в политическом и экономическом плане в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал астролог, президент русской астрологической школы Александр Зараев.

По мнению эксперта, на пороге войны мир не окажется, но предстоящий год все перевернет с ног на голову.

- На пороге, не дай бог, войны, не будем, но многие террористические акты и вот эти перемены в политических векторах развития, будут, что называется, как из рога изобилия. Дело в том, что вот Юпитер и Сатурн покидают знак Козерога и входят в Водолея. При такой констелляции - это, я бы сказал так, 2021 год все с ног на голову перевернет, - рассказал астролог.

Также он отметил, что все отношения, которые были выстроены до 2021 года будут меняться.

- Энергетика будет более динамичная и откроются какие-то новые горизонты для проявления талантов и способностей. То есть, не будет такой давиловки, которая наблюдалась из Козерога, там Плутон, Юпитер, Сатурн, они как бы прижимали к земле, а здесь, можно сказать, ветер перемен придет и будет носить обновляющий характер, - объяснил Зараев.

Что касается экономики, то, по мнению астролога, уже с апреля она начнет более активно развиваться, но повезет в 2021 году тем, кто будет стараться проводить некую собственную индивидуальную экономическую политику.

- Во многих таких социальных, крупных структурах будут реформы и будет нестабильность. Поэтому, что называется, каждый должен свой огород вспахивать. Надо искать возможности… как говорит, кризис - это новые возможности. Благодаря вот этой, я бы сказал, правильной настройке на эти перемены, которые уже в конце декабря начнутся, после 17-го числа, Юпитер с Сатурном запустят новую программу обновления, и вот это очень важный момент - идти на гребне волны, которая начнется в 2021 году, - рассказал специалист.