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«Это неправда»: В штабе Трампа заверили, что Кушнер не советовал тестю признать поражение на выборах

Напротив, зять президента США рекомендовал ему бороться за победу, используя «все доступные законные механизмы»
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп и Джаред Кушнер

Дональд Трамп и Джаред Кушнер

Фото: REUTERS

В предвыборном штабе Дональда Трампа опровергли сообщения некоторых СМИ о том, будто бы зять и ближайший помощник действующего главы Белого дома Джаред Кушнер советовал тестю признать свое поражение на выборах президента США.

Напротив, как утверждают в команде, супруг Иванки рекомендовал Трампу бороться за победу, используя «все доступные законные механизмы».

«Это неправда», - написал на своей странице в Twitter советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер, комментируя публикацию телеканала СNN.

По его словам, «учитывая неопределенные итоги выборов в одних штатах, серьезные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других», Кушнер посоветовал Трампу «задействовать все доступные правовые механизмы», чтобы добиться точности подсчета голосов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее к справедливому подсчёту голосов на президентских выборах призвала первая леди Америки Меланья Трамп.

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