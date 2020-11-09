Президент Эстонии осудила скандальные заявления своих министров о выборах в США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборы в Соединенных Штатах вызвали громкий скандал в Эстонии. Дело в том, что два министра с одной фамилией – главы Минфина и МВД страны Мартин и Март Хельме усомнились в честности американских выборов, причем один заявил о фальсификации голосования, а второй назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сочла такие высказывания членов своего правительства неприемлемыми. По ее мнению, их заявления подрывают отношения Таллина с Вашингтоном, и этот вопрос необходимо немедленно обсудить в Совете по гособороне, передает Postimees.

«Учитывая, что сегодняшние действия министра внутренних дел и министра финансов нанесли ущерб нашим союзническим отношениям и поставили под вопрос демократические выборы в Эстонии, в ближайшие дни я созову Совет по государственной обороне, чтобы сформировать чёткую позицию по этим вопросам», - приводит издание слова Керсти Кальюлайд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги президентских выборов в США: Скорее Байден, чем Трамп

Ведущие американские телеканалы объявили имя 46-го президента США (подробности).