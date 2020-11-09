Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Нарколог развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В нашей стране бытует мнение, что крепкий алкоголь помогает бороться с коронавирусом – дескать, и для профилактики хорошо, и при начальных симптомах болезни рюмочка «беленькой» не помешает, «убьет заразу». Однако специалисты предупреждают: это не так.

Врач-нарколог Руслан Исаев пояснил, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от защитных свойств организма, а спиртное подрывает иммунитет. Поэтому при заражении коронавирусом пьющий человек рискует заболеть тяжелее, чем трезвенник.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может навредить и привести к средней или тяжелой форме», - рассказал нарколог в интервью радио Sputnik.

Специалист также предупредил, что ни в коем случае нельзя смешивать спиртное с лекарствами, это может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.

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