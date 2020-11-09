Команда Трампа провела пресс-конференцию на парковке возле магазина

Пресс-конференция команды Трампа на парковке магазина Four Seasons в Филадельфии Фото: REUTERS

Американские журналисты были сильно разочарованы так ожидаемой ими пресс-конференцией команды действующего президента США Дональда Трампа в Филадельфии (штат Пенсильвания). И дело даже не в том, что там прозвучало об итогах прошедших выборов и «фальсификации» голосования, а в месте ее проведения – на парковке магазина для садоводов.

Изначально Трамп известил, что брифинг пройдет в Four Seasons, и репортеры направились в отель с похожим названием – Four Seasons Philadelphia, однако потом глава Белого дома уточнил: встреча запланирована в здании компании по ландшафтному дизайну, почти полной «тезки» отеля. Это место оказалось в промышленной зоне на самой окраине города.

В итоге, когда представители прессы собрались на парковке возле магазина, перед ними выступил Рудольф Джулиани, адвокат Трампа. Юрист рассказал, что президент не признает итоги выборов и добивается пересчета голосов, а также сообщил, что как минимум 600 тысяч бюллетеней были учтены с нарушениями, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее первая леди Америки Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов на президентских выборах .

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