Петржела: «Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение

Артёма Дзюбы не будет в сборной России на трех играх в ноябре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поддержал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать на ноябрьские матчи национальной футбольной команды ее капитана и форварда Артёма Дзюбу после скандала с неприличным видео.

«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение», - так прокомментировал ситуацию Петржела.

По его мнению, футболист «должен осмыслить трагичность ситуации», подумать над своим поведением.

«А главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной», - приводит слова экс-наставника петербуржцев «Чемпионат».

Петржела добавил, что люди, которые выложили скандальное видео «в тот момент, когда нападающий переживает не самые лучшие времена», поступили «подло и низко».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Артём Дзюба поделился переживаниями после скандала и победоносного матча с «Краснодаром», в котором он стал лучшим игроком, а также поблагодарил всех, кто его в этой непростой ситуации поддержал.

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