Петржела: «Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение

Артёма Дзюбы не будет в сборной России на трех играх в ноябре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать форварда петербуржцев Артёма Дзюбу в национальную команду на ближайшие матчи.

«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной», - приводит его слова «Чемпионат».