Премьер Японии хочет поговорить с Байденом по телефону

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский премьер Ёсихидэ Суга хочет пообщаться с демократом Джозефом Байденом, которого американские телеканалы раньше срока объявили новым президентом США.

На пресс-конференции в Токио утром 9 ноября глава правительства страны Восходящего Солнца сообщил, что он намерен согласовать телефонный разговор с предполагаемым преемником Дональда Трампа, а также съездить к нему в Вашингтон.

«Что касается телефонного разговора с господином Байденом и моего визита в США, то на данный момент ничего не решено. Мы намерены вести согласование на этот счет, исходя из предстоящего графика», - сказал Ёсихидэ Суга журналистам.

При этом он подчеркнул, что у Японии и Соединенных Штатов общие демократические ценности, страны продолжат укреплять двусторонний альянс, а также развивать взаимодействие с целью реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам подсчета голосов в Пенсильвании Байден объявил о своей победе в президентских выборах. Между тем, действующий президент убежден, что победил именно он, Трамп намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах.

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