Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии возросло до 1003

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило тысячу Фото: REUTERS

В ночь с воскресенья на понедельник стражи порядка продолжали задерживать участников несанкционированных протестных акций в разных городах Белоруссии, в том числе и в столице республики.

По данным правозащитного центра «Весна», который ведет список задержанных, к этому часу их число возросло до 1003 человек. Ранее сообщалось, что в отделения милиции по всей стране были доставлены 813 демонстрантов, причем подавляющее большинство протестующих были задержаны в Минске. Там организованного марша не получилось, его участники разделились на несколько колонн, и активисты принялись митинговать на разных улицах города, мешая спать людям.

Напомним, как писал сайт kp.ru, белорусская оппозиция организовывает несанкционированные митинги, демонстрации, шествия, марши и автопробеги с 9 августа. В 13-е воскресенье протестных акций в столице проводился так называемый «Марш народовластия». Среди задержанных в этот день оказался и фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Святослав Зоркий, он провел в Советском РОВД около трех часов, потом отпустили.

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