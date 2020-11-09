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Политика

Трамп: «С каких пор СМИ объявляют, кто будет следующим президентом?»

Глава Белого дома не собирается уступать Байдену победу на выборах
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Кто станет следующим президентом США, станет понятно позже

Кто станет следующим президентом США, станет понятно позже

Фото: REUTERS

Глава Белого дома Дональд Трамп возмущен тем, что ведущие американские телеканалы раньше времени объявили демократа Джозефа Байдена победителем президентских выборов в США. Своими мыслями по этому поводу республиканец поделился с подписчиками в Twitter.

«С каких пор мейнстримная пресса (lamestream Media – прим. ред.) объявляет, кто будет нашим следующим президентом?» - написал Трамп в соцсети.

«Мы все многому научились за последние пару недель!» - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам подсчета голосов в Пенсильвании Байден объявил о своей победе в президентских выборах. Между тем, действующий президент убежден, что победил именно он, Трамп намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах. Американский лидер также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса.

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