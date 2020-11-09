Названа еще одна причина тяжелого течения коронавируса

Британские врачи выявили связь недостатка витамина D с течением заболевания COVID-19 Фото: REUTERS

Специалисты обнаружили еще один фактор, который может привести к тяжелой форме заболевания коронавирусом. Как выяснили британские врачи, вызвать более тяжелое течение COVID-19 может дефицит витамина D, пишет газета Express.

Группа медиков, которая проводила исследование статистики заражения и смертности от коронавирусной инфекции, выяснила, что в регионах с сезонным дефицитом витамина D случаи тяжелой формы заболевания встречаются чаще.

Доктор Гаррет Дэвис пояснил, что этот элемент, образующийся под действием ультрафиолетовых лучей, очень важен для иммунитета.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого течения болезни при коронавирусе», - подчеркнул врач.

Гаррет Дэвис добавил, что для полноценного изучения вопроса необходим годичный цикл исследований.

Стоит отметить, что российские специалисты давно выявили связь между ростом заболеваемости COVID-19 и недостатком витамина D в пасмурные осенние дни. Поэтому советуют включить в рацион больше жирной морской рыбы и морепродуктов.

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