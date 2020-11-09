Жертвами атаки боевиков стали 11 военнослужащих Ирака

При атаке боевики использовали гранаты и автоматическое оружие Фото: REUTERS

Поздним вечером в воскресенье, 8 ноября, вооруженные до зубов боевики атаковали наблюдательный пункт Вооруженных сил Ирака, в результате были убиты как минимум одиннадцать человек, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, передает местный телеканал As Sumaria.

По его данным, террористы напали на армейский пункт, расположенный к западу от столицы страны Багдада, причем при атаке боевики использовали гранаты и автоматическое оружие. Жертвами этого обстрела стали пять иракских военнослужащих, а также шесть мирных жителей.