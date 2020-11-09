Последние новости на утро 9 ноября 2020: Врачи назвали еще одну причину тяжелого течения COVID-19

«КП» – о последних новостях на утро 9 ноября 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 9 ноября 2020 года. Специалисты обнаружили еще один фактор, который может привести к тяжелой форме заболевания коронавирусом. Как выяснили британские врачи, вызвать более тяжелое течение COVID-19 может дефицит витамина D.

Стоит отметить, что российские специалисты давно выявили связь между ростом заболеваемости COVID-19 и недостатком витамина D в пасмурные осенние дни. Поэтому советуют включить в рацион больше жирной морской рыбы и морепродуктов.