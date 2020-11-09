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Последние новости на утро 9 ноября 2020: Врачи назвали еще одну причину тяжелого течения COVID-19

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 9 ноября 2020 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 9 ноября 2020 года

«КП» – о последних новостях на утро 9 ноября 2020 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 9 ноября 2020 года. Специалисты обнаружили еще один фактор, который может привести к тяжелой форме заболевания коронавирусом. Как выяснили британские врачи, вызвать более тяжелое течение COVID-19 может дефицит витамина D.

Стоит отметить, что российские специалисты давно выявили связь между ростом заболеваемости COVID-19 и недостатком витамина D в пасмурные осенние дни. Поэтому советуют включить в рацион больше жирной морской рыбы и морепродуктов.