Как убирать квартиру в период пандемии, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В условиях пандемии коронавируса убирать квартиру необходимо каждый день, поскольку существует риск занести инфекцию с улицы. Об этом рассказал руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

Эксперт отметила, что даже если в квартире никто не болеет, при уборке необходимо использовать дезинфицирующие средства как можно чаще, уделяя главное внимание прихожей, где в первую дезинфицируют ручки дверей и ключи.

Специалист Роспотребнадзора также посоветовала оставить в прихожей флакон с дезинфицирующим средством, который поможет снизить риск заражения в квартире.В таком случае сразу после того, как человек зашел с улицы, он сможет обработать руки

Руженцова напомнила, что особенно опасность подстерегает людей, которые постоянно бывают в общественных местах, приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru уже писал об уборке помещения в условиях коронавирусной инфекции.