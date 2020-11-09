Взрыв автомобиля в Кандагаре: ранены 23 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 8 ноября, в провинции Кандагар взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 23 человека, среди них - 10 мирных жителей.

Как сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на местные власти, инцидент произошел вечером 8 ноября у охранного пункта в районе Майванд в провинции Кандагар.

По данным Dynamite News, пострадали в результате происшествия стали 24 человека, среди которых 13 полицейских. Жертвами взрыва стали четверо, среди них один ребенок, две женщины и двое мужчин. По словам очевидцев, ударная волна повредила несколько соседних магазинов и домов. Кроме того, под завалами могут находиться люди.

Напомним, 4 ноября один мирный житель погиб, ещё 21 человек пострадал в результате взрыва бомбы в северо-восточной провинции Афганистана Кундуз