В России собираются изменить правила оформления мелких ДТП Фото: Евгения ГУСЕВА

В России намерены изменить правила оформления мелких дорожно-транспортных происшествий. Данная инициатива прорабатывается в Министерстве внутренних дел и правительстве Москвы

Как передает газета «Коммерсантъ», МВД совместно с московским правительством и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате «повторных» аварий в столице.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет указанную комиссию по безопасности дорожного движения, изданию подтвердили существование такого поручения, уточнив, что, если доля погибших в «повторных» авариях превысит 10 процентов от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут скорректированы.

При этом, исходя из открытых данных, за девять месяцев этого года на дорогах Москвы жертвами «повторных» аварий стали 13 процентов погибших от общего числа жертв ДТП в столице.

В московском Центре организации дорожного движения уже начали работу над предложениями по корректировки порядка оформления ДТП, и полагают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу снизит вероятность возникновения «повторных» происшествий.