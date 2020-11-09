Байден планирует ввести масочный режим в США Фото: REUTERS

Объявивший ранее о своем избрании президентом США, демократ Джо Байдена планирует ввести по всей стране обязательное ношение масок.

Как передает NBC News со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена, что в ближайшие дни политик начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести в своих штатах обязательное ношение масок.

В настоящее время власти более половины штатов США требуют носить маски в общественных местах.

Как писал сайт kp.ru, ранее поступила информация, что сразу после инаугурации Байден собирается издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений действующего американского лидера, республиканца Дональда Трампа. Так демократ намерен отменить выход страны из ВОЗ, и вернуть США в Парижское соглашение по климату

Напомним, 7 ноября кандидата от Демократической партии заявил о своей победе на выборах президента США. Лидеры многих государств уже поздравили Байдена с победой.