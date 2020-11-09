Азербайджан заявил о больших потерях Армении в ходе боев в Карабахе Фото: REUTERS

Минобороны Азербайджана заявляют о больших потерях вооружённых сил Армении в результате боёв на Ходжавендском направлении фронта в Нагорном Карабахе.

В пресс-службе военного ведомства Азербайджана сообщают, что в результате наступательной операции, проведенной Баку, потери в личном составе и военной технике понесли второй и четвертый батальоны второго мотострелкового полка вооруженных сил Армении, а также «имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами».

По данным Минобороны Азербайджана, в результате огневых ударов, нанесенных 120-мм минометными батареями, имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений третьего мотострелкового полка ВС Армении.

«Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района», - отмечают в военном ведомстве Азербайджана.

Напомним, ранее Ереван опроверг заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о переходе под контроль Баку второго по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуша. Позже Минобороны Армении сообщило, что битвы за город планируется завершить в понедельник, 9 ноября, и отметили, что «потери, по сравнению с потерями противника … не столь критичны».

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе российской стороны, после продолжительных переговоров они согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на встрече в США 17 октября. Однако, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.