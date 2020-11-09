Байдена предупредили о «катастрофической ситуации» после начала президентства Фото: REUTERS

Объявивший ранее о своем избрании президентом США, демократ Джо Байдена после вступления в должность главы государства столкнется с «огромными проблемами».

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов в области здравоохранения, будущий американский лидер будет вынужден бороться с «вышедшим из-под контроля» коронавирусом.

По мнению специалистов, демократ, который пообещал сделать борьбу с коронавирусной инфекцией приоритетной задачей, «унаследует потенциально катастрофическую ситуацию», связанную с высоким ростом инфицированных. Эксперты отмечают, что сложившуюся ситуацию ухудшает также недоверие американцев к медицине и ее представителям.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что демократ планирует ввести по всей стране обязательное ношение масок. На данный момент власти половины американских штатов требуют носить маски в общественных местах.

Напомним, 7 ноября кандидата от Демократической партии заявил о своей победе на выборах президента США. Лидеры многих государств уже поздравили Байдена с победой.