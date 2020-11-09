В Южной Корее арестовали причастных к появлению на посольстве Франции плакатов с угрозами

В понедельник, 9 ноября, в Южной Корее арестовали двух иностранцев, которых подозревают в причастности к появлению на стенах французского посольства в Сеуле плакатов с угрозами.

Как сообщает агентство Рёнхап, гражданство задержанных устанавливается. По данным полиции, арестованным 25 лет. Как полагают правоохранители, 1 ноября они расклеили пять плакатов на стене французского посольства. На одном из них был портрет президента Франции Эммануэля Макрона, перечеркнутый красным крестом.

«Расследуется связь между двумя подозреваемыми, их мотивы и возможная причастность к терроризму», - заявил представитель полиции Сеула.