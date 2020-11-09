Солдат убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем

Три человека погибли в результате ЧП на территории воинской части в Воронеже

Как сообщает ТАСС, военнослужащий убил трех человек, на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части. Источник издания сообщает, что один пострадавший выжил после стрельбы, и на данный момент он находится в реанимации. Среди убитых военнослужащим под Воронежем - два офицера и солдат-срочник.

Власти Воронежской области подтвердили изданию факт происшествия на военном аэродроме.

По данным Baza, срочник убил двоих сослуживцев и сбежал с территории воинской части №23326 под Воронежем. Инцидент произошел на территории военного аэродрома «Балтимор». Военнослужащего, который скрылся с оружием, разыскивает полиция.

В Западном военном округе сообщили о поиске военного. Проводят его командование воинской части и правоохранители ищут