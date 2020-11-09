Эрдоган предложил Путину создать совместную рабочую группу по Карабаху Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатически источники, свое предложение турецкий лидер озвучил в ходе телефонных переговоров с российским президентом, который состоялись в субботу, 7 ноября.

Напомним, Путин и Эрдоган созвонились 7 ноября. В ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер проинформировал турецкого коллегу о телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении. По словам президента России, стороны подтвердили готовность к новому соглашению.

Обострение нагорнокарабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе российской стороны, после продолжительных переговоров они согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтвердили на встрече в США 17 октября. Однако, вскоре снова стали говорит о нарушении соглашения.