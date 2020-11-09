Стрельба в баптистской церкви в США: погиб один человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвой стрельбы в церкви, расположенной в американском штате Северная Каролина, стал один человек. Полиция начала расследование.

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 ноября, в баптистской церкви города Хай-Пойнт. Прибывшие на место правоохранители обнаружили одного погибшего. Жертвой оказался темнокожий мужчина. Кроме того, в результате нападения есть несколько пострадавших, однако подробности о личности погибшего и пострадавших не раскрываются.

Правоохранительные органы города заявили, что готовятся к допросу возможных свидетелей и проведению обысков в рамках расследования.

Напомним, 2 ноября за одну ночь в канадском городе Манси в провинции Онтарио дотла сгорели две церкви. Пожары в религиозных учреждениях, расположенных в семи километрах друг от друга, вспыхнули с разницей в шесть часов. Власти не исключаются, что причинами обоих происшествий могли стать намеренные поджоги.