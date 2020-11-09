Тобольск – туристическая жемчужина России

Зарина Догузова и Александр Моор. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

В Тюмени впервые официально открыли сезон термальных вод. В церемонии приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона сообщил, что событие станет ежегодным и может трансформироваться в фестиваль.

«В будущем это будет один или несколько дней, возможно, целый фестиваль на всех источниках одновременно», - пояснил Александр Моор.

По словам губернатора, нужно сделать так, чтобы Тюменская область ассоциировалась с горячими источниками, став российским термальным курортом. А глава Ростуризма отметила, что Тюменская область обладает большим туристическим потенциалом и может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий. Регион географически близок к центральной России, удобно расположен в Уральском федеральном округе, и, самое главное, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения.

Особого внимания гостей удостоился Тобольск - настоящая жемчужина не только Тюменской области, но и всей России. Такое мнение высказала Зарина Догузова, впервые побывавшая в древней столице Сибири.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Глава Ростуризма и губернатор Тюменской области посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи Императора Николая II. В Гостином дворе Зарина Догузова продегустировала блюда сибирской кухни и осмотрела единственную в стране коллекцию текстильных изделий из крапивного волокна. Гостья увидела, насколько активно идут работы по реконструкции Базарной площади. Этот объект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По мнению Зарины Догузовой, в Тобольске древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которое связано с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства.

«Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем помогать», – резюмировала глава Ростуризма.