Владимир Путин ввел в России еще один вице-премьерский пост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин ввел в стране еще один вице-премьерский пост. Соответствующий указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» российский лидер подписал в понедельник, 9 ноября.

Согласно указу главы государства, в правительстве России будет десять заместителей председателя, включая первого.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля

Указ вступает в силу со дня подписания.

В число вице-премьеров будет входить первый заместитель председателя правительства, заместитель главы кабинета министров - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства.

Российский лидер также подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также главы Минстроя Владимира Якушева и полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова