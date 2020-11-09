Путин освободил Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе

Николай Цуканов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда главы государства в Уральском федеральном округе. Полномочным представителем российского лидера в УФО назначен глава Минстроя Владимир Якушев, который теперь перестает исполнять полномочия министра.

«Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», - говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу с момента его подписания в понедельник, 9 ноября.

Российский лидер также подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также ввел в России еще один вице-премьерский пост. В правительстве страны теперь будет десять заместителей председателя