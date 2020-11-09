Томская область лидирует среди нестоличных вузов по качеству приема студентов

Высшая школа экономики и Яндекс опубликовали новый «Мониторинг качества приема в ВУЗы», созданный при поддержке Минобрнауки России. Список составляется по итогам исследования летней приемной кампании в российские вузы. В 2020 году в томские высшие учебные заведения на бюджетные места зачислены 5 747 абитуриентов (в прошлом году бюджетников было 5644), при этом олимпиадников зачислено в полтора раза больше, чем в 2019-м.

Также увеличен и проходной балл на бюджетные места: при среднем балле по России 71,1 балл в томские вузы составил 74,3. В Томском государственном университете (ТГУ) он еще выше — 79,4, в Томском политехническом университете (ТПУ) — 78.

В целом по стране общий прием сохранился на том же уровне, 497 тыс. человек, что и в 2019 году, но изменилась пропорция в пользу бюджетных мест: в 2020 это 64% и 36%, по сравнению с 60% и 40% годом раньше. На бюджетные места в 2020 году зачислено 318,7 тыс. чел. (плюс 19,2 тыс. чел. по сравнению с 2019 г.), на платные –177,5 тыс. чел. (в 2019 г. – на 19,4 тыс. больше). Из них 40,3 тыс. чел. – в филиалы государственных вузов (совокупно). Около 1,7 тыс. чел. поступили в негосударственные вузы на бюджетные места, 12,6 тыс. – в негосударственные вузы на места с оплатой обучения.

Сохраняются наметившиеся ранее тренды, связанные с общим повышением качества приема в российских вузах. Доля «отличников» растет, она выросла до почти 54% бюджетного приема, а в ее составе более быстро растет доля студентов с очень высоким качеством – 80+ (пятерка с плюсом). Причем, доля «троечников» на бюджетных местах, еще 5 лет назад составлявшая четверть приема, в этом году упала ниже 15%.