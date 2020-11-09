Путин освободил Якушева от должности главы Минстроя

Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Российский лидер Владимир Путин своим указом освободил его от должности главы Минстроя.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», - говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу с момента его подписания в понедельник, 9 ноября.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер освободил от занимаемой должности полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова