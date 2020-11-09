Таиландский оппозиционер напал на россиянина и ударил его в нос

Акции протеста в Таиланде Фото: REUTERS

Таиландский оппозиционер и глава «Народной партии Паттайи» Наративат Кхамма во ходе антиправительственного митинга в курортном городе Паттайи поспорил с присутствовавшим на акции российским гражданином и ударил его головой в нос.

Россиянин вместе с женой-тайкой и 10-летней дочерью оказался на небольшом митинге таиландской оппозиции, проходивший на набережной района Джомтиен.

Оппозиционер по кличке «Кен» прокричал россиянину на английском: «Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!», после чего подошел и неожиданно ударил лбом в нос. У россиянина по лицу потекла кровь, а его дочь, которая держала папу за руку, громко заплакала.

Активиста пытались успокоить товарищи по партии. Правоохранители, прибывшая на место, пригласила обе стороны конфликта в ближайшее отделение.

Напомним, демонстрации в Таиланде продолжаются ежедневно с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции протеста, пока не будут выполнены все основные требования - изменение Конституции, отправка в отставку премьера и реформирование монархии. Протестующие даже передали в немецкое посольство в Таиланде просьбу проверить, не превышал ли их король своих властных полномочий во время поездок в Германию