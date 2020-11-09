Кремль: Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами Фото: REUTERS

Москва готова работать с любым президентом США, избранным американцами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также объяснил, почему президент России Владимир Путин поздравлял с избранием в 2016 году президентом США Дональда Трампа, а сейчас после объявления СМИ о победе Джо Байдена на выборах российский лидер не поздравил кандидата от Демократической партии.

«Разница очевидна - сейчас в США анонсировано юридическое оспаривание итогов», - отметил пресс-секретарь российского президента