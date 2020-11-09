В Словакии завершается второй этап массового тестирования на коронавирус

Это второй этап тестирования, по итогам первого число инфицированных оказалось менее 0,7% от количества сдавших анализы. На первом этапе за 2 дня было протестировано около 3,5 млн человек или более половины населения страны.

«Пилотное тестирование было успешным», - говорит инфекционист, член группы советников при правительстве Павол Жарчушка. По его словам, тысячи зараженных коронавирусом граждан Словакии помещены в карантин, социальная дистанция соблюдалась на всех этапах пандемии, а тестирование выявило «порядка 5000 зараженных лишь в одном отдельно взятом районе».

С начала ноября граждане Словакии могут перемещаться по стране только имея на руках справку об отрицательном тесте на COVID-19. Добровольному и бесплатному тестированию на коронавирус в этой стране предшествовала масштабная работа. Власти закупили в Южной Корее 13 млн тестов на антиген, которые являются аналогом ПЦР, но позволяют получить ответ в течение 15 минут.

Используемый в рамках второго тестирования RapiGEN позволяет выявить COVID-19 еще быстрее, за 5 минут. Чувствительность теста RapiGEN превышает 90%, кроме того, он минимизирует влияние человеческого фактора. Сегодня многие страны отказываются в пользу RapiGEN от привычного ПЦР, результаты которого оказываются неверными в 40% случаев.