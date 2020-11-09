Песков объяснил отставку нескольких министров

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отставка нескольких министров, произошедшая в понедельник, 9 ноября, является обычной ротацией. Так освобождение от должности ряда членов правительства прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что это стандартный процесс, никак не связанный с невыполнением политиками поручений президента.

«Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременная или непреждевременная (отставка) - постановка вопроса некорректная», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что руководством правительства занимается премьер-министр России и он конфигурирует кабинет министров так, чтобы тот лучшим образом отвечал текущим задачам.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также министра строительства Владимира Якушева, который занял место полпреда главы государства в Уральском федеральном округе, а Николая Цуканова освободили от должности