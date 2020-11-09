«Мы не тычем победой в лицо»: Джим Керри спародировал выступление Джо Байдена после выборов

Джим Керри с танцами спародировал выступление Джо Байдена после выборов Фото: REUTERS

Актеры Джим Керри и Майя Рудольф показали пародию на Джо Байдена и Камалу Харрис. Они скопировали их внешность, разыграв сценку, в которой политики обращаются к нации, после чего начинают зажигательно танцевать.

«Сегодня мы не будем злорадствовать», - заявил Керри в роли Байдена в комедийном шоу на телеканале NBC.

«Возможно», - ответила ему Рудольф в роли Харрис.

«Мы не тычем нашей победой вам в лицо», - отметил Керри.

«Только если совсем чуть-чуть», - поддержала его Рудольф.

«Мы покорно принимаем эту победу», - добавил Керри.

«Именно! Я сейчас только включу музыку на своем телефоне!» - завершила Рудольф, после чего зазвучала зажигательная музыка и актеры начали танцевать.

Напомним, 7 ноября Байден заявил о своей победе на выборах президента США. В своем обращении к американской нации демократ назвал главные приоритеты своей политики. Как писал сайт kp.ru, он заявил о необходимости восстановить достоинство, защитить демократию в США и обеспечить всех американцев равными возможностями.