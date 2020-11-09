Прошли первые пассажирские испытания капсулы «вакуумного поезда» Hyperloop

Капсула развила скорость 48 метров в секунду Фото: REUTERS

В воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада американская компания HyperloopTT провела первые пассажирские испытания прототипа полноразмерной капсулы для «вакуумного поезда», который станет новым видом транспорта.

Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании HyperloopTT Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян.

Специально для испытаний была построена прототип двухместной капсулы XP-2, однако серийный носитель будет намного больше и будет способен вместить до 28 человек.

Во время проезда по специально сооруженному 500-метровому туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Сайт Inverse сообщает о планах строительства 10-километрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.

Сама идея о ее создании «вакуумного поезда» появилась у изобретателя Илона Маска в 2013 году. Полноразмерную капсулу, изготовленную из композитных материалов, длиной 32 метра, компания HyperloopTT представила в октябре 2018 года