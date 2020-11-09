Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остаётся сложной. Такое заявление сделал Михаил Мишустин, отметив, что в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.

«Ситуация по-прежнему остаётся сложной … И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить всё необходимое для лечения людей», - заявил глава правительства в ходе заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин уточнил, что речь идёт и о системе тестирования на коронавирус, и о средствах индивидуальной защиты, и о медикаментах, а также отметил, что средства федерального бюджета, выделенные для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал положение тревожным, однако отметил, что правительство ежечасно занимается этими вопросами.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в стране выявили более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Как писал сайт kp.ru, врачи зафиксировали 21 798 заболевших за стуки. Общее число инфицированных за все время пандемии теперь составляет 1 796 132 человек