Мишустин предложил на год продлить мораторий на проверки медорганизаций

Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева _ ТАСС

Надо максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, потому необходимо продлить на год мораторий на проверки медорганизаций. Такое предложение сделал Михаил Мишустин.

«Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе», - заявил глава правительства в ходе заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин попросил Министерство здравоохранение и другие профильные ведомства оперативно разработать и как можно скорее внести соответствующий проект федерального закона в правительство.

Как писал сайт kp.ru, глава кабмина назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране сложной. По его словам, в каждом регионе необходимо обеспечить всё необходимое для лечения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавирусной инфекции происходит быстрее, чем в среднем по стране.