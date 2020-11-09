Врач рассказал, как влияет коронавирус на людей с онкологией

Врач оценил влияние коронавируса на развитие рака у человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус может ухудшить течение онкологического заболевания. Об этом заявил член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков. Медик добавил, что это не значит, что все онкобольные пациенты в группе риска, но вероятность такая есть.

«Если у человека есть какие-то тяжелые проявления онкологического заболевания, это не значит, что все онкологические пациенты находятся в зоне повышенного риска. Если человеку, у которого большая опухоль, требуется какое-то агрессивное лечение с большим количеством осложнений и на это наслаивается COVID-19, то у него будет выше риск тяжелого течения», — цитирует врача RT.

При этом медик добавил, что данных о том, что коронавирус может спровоцировать развитие рака, нет. Однако более точную взаимосвязь этих заболеваний можно будет получить только лет через 10-15, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее ученые из Турции выдвинули гипотезу о том, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) способны связываться с клетками нервной ткани, которые участвуют в развитии онкологических заболеваний, пишут «Известия».