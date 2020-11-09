Попова назвала регионы, где необходимо ужесточить ограничительные меры по коронавирусу

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, только в двух регионах страны заметно снижение заболеваемости, замедление - в четырех, однако рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 33 субъектах России.

«Уровни суточной заболеваемости в стране растут», - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в 56 регионах страны запретили ночные клубы, в 59 ввели самоизоляцию для пожилых, однако отметила, что не везде ограничительные меры соблюдаеются. Она заявила, что в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Пензенской области и ряде других регионов в общественном транспорте и ТЦ более 55 процентов не соблюдают масочный режим

Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по России. Речь идет о Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Сахалин, Пенза и Хакасия.

«Субъекты, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведения зрелищных, развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня», - заявила она