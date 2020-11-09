Мишустин призвал модернизировать лаборатории для диагностики коронавируса

Премьер Михаил Мишустин. Фото Дмитрий Астахов. ТАСС

Тестирование на коронавирусную инфекцию необходимо проводить в более сжатые сроки, для этого нужна модернизация лабораторий. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что быстрое диагностирование необходимо для всех инфекционных заболеваний.

«Важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики», - заявил глава правительства в ходе заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране сложной. По его словам, в каждом регионе необходимо обеспечить всё необходимое для лечения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавирусной инфекции происходит быстрее, чем в среднем по стране.