ТюмГУ принял участие в форуме «Университеты - 2030»

Отдельно участники форума обсудили вопросы молодежной политики в университетской среде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде прошел форум «Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь». В его работе приняли участие ключевые руководители сферы науки, высшего образования, молодежной политики, а также ведущие эксперты. Основной задачей форума стала выработка ответов на глобальные вызовы системе высшего образования России.

В активном диалоге участники обсудили вопросы взаимодействия университетской и академической науки в рамках задач национального проекта второго поколения «Наука и университеты». Акцент должен быть сделан на усилении исследовательского потенциала вузов и создании консорциумов.

Особое внимание в рамках форума было уделено значимости развития системы непрерывного обучения в университетах. Валерий Фальков подчеркнул, что Министерство науки и высшего образования РФ видит развитие дополнительного образования в числе своих приоритетов и считает его такой же частью миссии российских вузов, как и развитие высшего образования: «Сегодня частью миссии университета является образование не только тех, кто закончил школу, но и взрослого населения». В этом отношении важным становится необходимость взаимодействия программ дополнительного образования с бизнес-сообществами.

«ТюмГУ видит себя в качестве генератора кадров с учетом запросов прежде всего регионального рынка труда. Наращивание человеческого капитала, интеллектуального потенциала, способного трансформировать социальную и культурную жизнь региона – одна из основных задач, – комментирует тезисы форума Иван Романчук, врио ректора Тюменского госуниверситета. – У нас реализуются практико-ориентированные образовательные программы с привлечением индустриальных партнеров, в том числе программы переподготовки и повышения квалификации. Мы активно налаживаем партнерство с региональной властью, отстраиваем пути взаимодействиями с компаниями, развиваем предпринимательские треки для студентов с перспективой вывода разработок на внешний рынок и коммерциализацией проектов. В этом мы видим для себя реализацию «третьей миссии университета».

Отдельно участники форума обсудили вопросы молодежной политики в университетской среде.

Как включить в деятельность даже самых равнодушных студентов, рассказала Таисья Погодаева, и.о.проректора ТюмГУ:

«Мы используем четыре ключевых момента: открытость, вариативность, поддержку и навигацию, – подчеркнула Таисья Погодаева. – Последние четыре года мы экспериментируем с расширением образовательного пространства, мы убираем барьер между учебной и внеучебной деятельностью. Когда разноплановые деятельностные пробы становятся частью учебного плана, вовлеченность студентов увеличивается».

Среди примеров такой деятельности, проректор назвала конкурс студенческих проектов, который преобразовался в курс управления проектами с практической работой в рамках мастерских, а также многочисленные хакатоны, мейкертоны и другие соревнования, развивающие предпринимательские компетенции.

В целом участие в дискуссиях форума онлайн и оффлайн приняли более 20 тысяч человек со всей страны.

Организаторами форума стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Нижегородской области, НИУ «Высшая школа экономики», ЭАЦ «Научно-образовательная политика», Московский международный салон образования.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ