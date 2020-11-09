Названы сферы со стабильным доходом во время кризиса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперт назвала самые стабильные сферы для трудоустройства, которые приносят доход даже во время кризиса. Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок на площадке форума «Сообщество» обратила внимание на госсектор и сферу онлайн.

По ее мнению, госслужащие всегда получают стабильную заработную плату. Также неплохие выплаты в социальном обслуживании и медицине.

- Все что связано с онлайн: поддержка, цифровые решения, IT, удаленные продажи или дистанционное обучение. Даже обучение детей шахматам, если ты профессионал в своем деле, — пояснил Починок NEWS.ru.

Ранее эксперты рассказать, что объем наличных на руках у россиян с начала 2020 года вырос до 12 с лишним триллионов рублей. Экономисты связывают этот процесс с низким доверием к банковской системе и с ожиданием худшего развития событий, пишет газета "Известия".