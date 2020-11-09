Эксперт предрек непростые времена для рубля

Аналитик дал прогноз по курсу рубля Фото: REUTERS

Российские рынки устали от неопределенности и устремились вверх. Осторожность, которая присутствовала перед выборами в США сошла и поддерживала доллар, сошла на нет. И теперь рублю предстоят непростые времена. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Ближайшие дни и недели рублю предстоит очень сложная балансировка между давлением на нефть из-за страхов перед падением спроса и общим усилением рынков на фоне перетока капиталов в те активы, где осталась положительная доходность», - цитирует аналитика «Российская газета».

Эксперт добавил, что велика вероятность, что валютные пары стабилизируются на уровне USD/RUB до 76, а EUR/RUB - до 90.

«Однако тревожные перспективы вокруг нефти делают призрачными шансы на уверенный пробой вниз этих уровней на будущей неделе», - добавил Купцикевич.

Напомним, ранее Центробанк назвал курсы на вторник, 10 ноября. Согласно данным регулятора, доллара составит 76,95 рубля, что на 24 копейки меньше установленного ранее, а евро, наоборот, подорожает на 14 копеек и будет стоить 91,49 рублей, пишет «Свободная пресса».