Власти Сахалинской области готовы поддержать цифровые разработки

Корпорация развития Сахалинской области по поручению властей островного региона открывает новую инвестиционную площадку в сфере высоких технологий. Первый проект – создание акселератора, который поможет разработчикам подготовить свои проекты к пилотному тестированию. Эксперты считают, что такое начинание позволит ускорить цифровизацию приоритетных отраслей экономики.

– Для повышения экономической эффективности предприятий региона нужны самые современные технологии, в том числе и цифровые, – пояснил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – Поэтому мы готовы искать, отбирать и тестировать перспективные решения. Акселератор позволит на базе создаваемого технопарка быстро готовить разработки к внедрению и будет содействовать реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В ходе первой трехмесячной акселерационной программы, участники должны будут в дистанционном режиме подготовить свои решения к тестированию на предприятиях Сахалинской области. Для них организуют контакт с экспертами и потенциальными заказчиками, помогут доработать техническую документацию и подать заявки на финансирование пилотных проектов.

– Принять участие в программе могут компании из любых регионов России, поскольку одна из целей акселератора – привлечь на острова поставщиков инновационных цифровых решений, – отметил Андрей Медведев, генеральный директор «Корпорации развития Сахалинской области». – Отбор ведется по приоритетным отраслям – сельское хозяйство, морской транспорт, добыча нефти и газа, капитальное строительство.

Прием заявок в акселератор продлится до 1 декабря 2020 года.

Напомним, в июле губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и руководители ряда российских вузов подписали меморандум по созданию Дальневосточного цифрового мультиуниверситета. Проект будет реализован на базе Сахалинского государственного университета.

«Данная инициатива позволит осуществлять подготовку специалистов с более широким кругом знаний и компетенций, а также станет важным шагом для развития дальнейшего межуниверситетского партнерства не только в образовательной, но и научной сфере», - сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Мы приглашаем в регион огромное число специалистов, но сейчас решили принять серьезную программу, которая поможет нашим детям не уезжать из региона, а учиться в родном крае. Зачем мы это делаем? У Сахалина большие проекты по инвестиционным программам. Мы планируем развивать сервисы для нефтегазовой отрасли, развивать угольную отрасль. Для всего этого нужны специалисты», - резюмировал тогда губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.