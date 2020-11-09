Владимир Путин запретил членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий функции Совета безопасности и запрещающий его членам иметь зарубежные счета. Документ опубликован в понедельник, 9 ноября, на официальном портале правовой информации.

Законопроект был внесен в рамках реализации принятых поправок к Конституции России. Документ говорит о том, что Совбез России становится «конституционным совещательным органом».

Глава государства также подписал закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Теперь российский лидер перед их назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.

Напомним, сегодня, 9 ноября, Путин ввел в России еще один вице-премьерский пост. В правительстве страны теперь будет десять заместителей председателя. Кроме того, российский лидер подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также главы Минстроя Владимира Якушева и полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова