Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев в Воронеже. Фото: Ориентировка из группы правительства области.

Задержан солдат, застреливший троих человек в Воронеже. Антона Макарова, утром 9 ноября открывшего стрельбу на территории воинской части при аэродроме "Балтимор", нашли.

В пресс-службе Западного военного округа подтвердили задержание солдата, сообщил источник ТАСС.

Напомним, один пострадавший выжил после стрельбы, и находится в реанимации. Среди убитых - майор, ефрейтор и рядовой. Несколько часов назад власти Воронежской области подтвердили факт происшествия на военном аэродроме.

Напомним, 20-летний срочник Антон Макаров убил троих военнослужащих и сбежал с территории воинской части №23326 под Воронежем. Солдата объявили в розыск. Он угнал служебную машину и скрылся с места происшествия.

Позднее поступило информация о его задержании. Отмечено, что Антон Макаров направлялся к семье в Орловскую область.